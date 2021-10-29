У Литві розслідують можливу участь медиків у підробці ковід-сертифікатів

У Вільнюсі почали розслідування щодо кількох медиків поліклініки, яких запідозрили у внесенні в реєстр даних про щеплення від коронавірусу, яких насправді не було.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє литовський мовник LRT.

На цей час під підозрою загалом шість осіб, їх тримають під вартою.

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Розслідування триває з 20 жовтня, коли надійшла інформація про те, що персонал однієї зі столичних поліклінік за хабарі погоджувався вносити дані про щеплення від коронавірусу в електронну систему, знаючи, що насправді ці пацієнти не вакциновані. Відтак люди могли отримати ковід-сертифікат, який зараз у Литві є перепусткою до більшості закладів, крім магазинів з базовими товарами.

Слідство вважає, що таким чином сертифікати змогли отримати близько 200 осіб.

Якщо провину медиків доведуть, їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Зазначимо, зараз Литва та її балтійські сусіди - серед країн ЄС із найскладнішою епідемічною ситуацією.

На цей час у Литві щеплені обома дозами вакцини від коронавірусу 71,6% дорослого населення.