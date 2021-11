Зеленський поговорив з держсекретарем США про Донбас і енергетику

Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту у Глазго зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це він повідомив у своєму у Twitter, пише "Європейська правда".

"Обговорили напружену ситуацію на Донбасі з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Ми говорили про співпрацю України і США в оборонній сфері та виклики в енергетиці. США твердо підтримують територіальну цілісність України, вітають прогрес у реформах і рішуче зобов’язання впроваджувати їх", - розповів Зеленський.

