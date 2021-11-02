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Зеленський у Глазго поговорив з Байденом про ситуацію на Донбасі

Вівторок, 2 листопада 2021, 13:03

Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту у Глазго зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Під час розмови з президентом США у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжать підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні", - написав Зеленський.  

Пресслужба Офісу президента ще не публікувала комюніке з деталями щодо розмови.

Володимир Зеленський у Глазго зустрічався також з низкою інших лідерів, у тому числі прем’єром Британії Борисом Джонсоном і прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

Як відомо, останніми днями з'явилася інформація про нарощування Росією сил неподалік від кордону з Україною. Адміністрація президента США провела консультації із союзними країнами щодо безпекової ситуації на українсько-російському кордоні.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, втім, не підтвердили інформацію про нарощування російських військ поблизу державних кордонів України.

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Байден Зеленський Донбас та ОРДЛО
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