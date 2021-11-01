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Зеленський у Глазго розповів про дві екобомби в Україні

Понеділок, 1 листопада 2021, 18:09

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції ООН з питань зміни клімату у Глазго 1 листопада закликав до "глобального потепління у відносинах держав", розповівши про дві екологічні бомби, які виникли, за його словами, через невиконання гарантій Україні.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Щоб подолати глобальне потепління, нам необхідне глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра. Домовленості нічого не варті, якщо для когось це просто слова – і щодо екологічних угод, і тих, що не стосуються довкілля.

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У 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які, на жаль, не були виконані. Планета отримала дві екобомби у центрі Європи: окуповані Крим і частину нашого українського Донбасу", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Крим з його унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Росії, а на окупованих частинах  Донбасу нині – затоплені шахти, деградація грунту та брак питної води.

"І все це зараз. Це спільна загроза для усього світу. У наш час лихо, де б воно не сталося, я впевнений, стосується абсолютно всіх. Це доводить вибух на Чорнобильській АЕС, від якого постраждала не лише Україна, а десятки країн світу", - зазначив глава держави.

Раніше в уряді розповіли про очікування України від кліматичного саміту у Глазго.

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клімат Зеленський Донбас та ОРДЛО Крим
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