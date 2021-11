Зеленський у Глазго обговорив Донбас з генсеком НАТО

Президент Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту ООН у Глазго обговорив з генсеком НАТО ситуацію на Донбасі.

Про це глава держави повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"На полях кліматичної конференції ООН обговорили з Єнсом Столтенбергом розвиток безпекової ситуації на Донбасі. Для України дуже важлива підтримка НАТО в контексті тих викликів, які постали перед нашою країною", - йдеться у повідомленні президента.

On the sidelines of @COP26, @jensstoltenberg and I discussed the development of the security situation in #Donbas. @NATO support is very important for 🇺🇦 in the context of the challenges facing our country. pic.twitter.com/d3YcPXKTIl