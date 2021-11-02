Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленський у Глазго обговорив Донбас з генсеком НАТО

Вівторок, 2 листопада 2021, 15:01

Президент Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту ООН у Глазго обговорив з генсеком НАТО ситуацію на Донбасі.

Про це глава держави повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"На полях кліматичної конференції ООН обговорили з Єнсом Столтенбергом розвиток безпекової ситуації на Донбасі. Для України дуже важлива підтримка НАТО в контексті тих викликів, які постали перед нашою країною", - йдеться у повідомленні президента.

Раніше Зеленський повідомив, що на полях кліматичного саміту у Глазго зустрівся з президентом США Джо Байденом та обговорив із ним ситуацію на Донбасі.

Крім того,  Зеленський у Глазго зустрічався з низкою інших лідерів, у тому числі прем’єром Британії Борисом Джонсоном, прем’єром Канади Джастіном Трюдо і Ангелою Меркель, яка залишає посаду канцлера Німеччини.

Під час виступу на конференції у Глазго Зеленський закликав до "глобального потепління у відносинах держав", розповівши про дві екологічні бомби, які виникли через невиконання гарантій Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Україна-НАТО Столтенберг Зеленський
powered by lun.ua

Статті

Розділені Трампом: як у США долають розкол, створений президентом-шоуменом

Вважаєте, що українське суспільство унікально розколоте та концентрується на ворожнечі? Що ж, подивіться на Сполучені Штати Америки!
2 листопада 2021 — Володимир Дубовик, Сергій Сидоренко

Не тільки через Ватикан: як у Італії зірвали ухвалення закону про права ЛГБТ+

Уперше в історії республіки Ватикан відправив офіційну ноту до парламенту Італії та відкрито втрутився у законодавчий процес.
1 листопада 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Саакашвілі не врятував: опозиція всуху програла вибори у Грузії, але продовжить боротьбу

Грузинська влада знову святкує перемогу – Центрвиборчком фіксує її перевагу навіть у містах, де лідирувала опозиція. Це має стати поштовхом до нового протистояння.
31 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда