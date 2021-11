Зеленский поговорил с госсекретарем США о Донбассе и энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский на полях климатического саммита в Глазго встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Обсудили напряженную ситуацию на Донбассе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы говорили о сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере и вызовах в энергетике. США твердо поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах и решительное обязательство внедрять их", - рассказал Зеленский.

Discussed the tense security situation in Donbas with @SecBlinken. Talked about 🇺🇦🇺🇸 military-defense cooperation, challenges in the energy sector. 🇺🇸 firmly supports 🇺🇦 territorial integrity, praises progress in reforms and a strong commitment to their implementation. pic.twitter.com/WfFMS6MaqE