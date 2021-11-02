Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленский поговорил с госсекретарем США о Донбассе и энергетике

Вторник, 2 ноября 2021, 18:24

Президент Украины Владимир Зеленский на полях климатического саммита в Глазго встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Обсудили напряженную ситуацию на Донбассе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы говорили о сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере и вызовах в энергетике. США твердо поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах и решительное обязательство внедрять их", - рассказал Зеленский.

Как сообщалось, днем ​​2 ноября Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. По его словам, главной темой разговора была ситуация на Донбассе.

О ситуации на востоке Украины Зеленский говорил также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, Зеленский в Глазго встречался с рядом других лидеров, в том числе премьером Британии Борисом Джонсоном, премьером Канады Джастином Трюдо и Ангелой Меркель, покидающей должность канцлера Германии.

Во время выступления на конференции в Глазго Зеленский призвал к "глобальному потеплению в отношениях государств", рассказав о двух экологических бомбах, возникших из-за невыполнения гарантий в отношении Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский США
powered by lun.ua

Статьи

Разделенные Трампом: как в США преодолевают раскол, созданный президентом-шоуменом

Считаете, что украинское общество уникально расколото и концентрируется на вражде? Посмотрите на США! (укр.)
2 ноября 2021 — Владимир Дубовик, Сергей Сидоренко

Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+

Впервые в истории республики Ватикан отправил официальную ноту в парламент Италии и открыто вмешался в законодательный процесс (укр.)
1 ноября 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Не спасенные Саакашвили: оппозиция всухую проиграла выборы в Грузии, но продолжит борьбу

Грузинская власть снова празднуют победу – Центризбирком фиксирует ее преимущество даже в городах, где лидировала оппозиция. Это наверняка станет толчком для нового противостояния (укр.)
31 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда