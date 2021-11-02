Зеленский поговорил с госсекретарем США о Донбассе и энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский на полях климатического саммита в Глазго встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Обсудили напряженную ситуацию на Донбассе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы говорили о сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере и вызовах в энергетике. США твердо поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах и решительное обязательство внедрять их", - рассказал Зеленский.

Discussed the tense security situation in Donbas with @SecBlinken. Talked about 🇺🇦🇺🇸 military-defense cooperation, challenges in the energy sector. 🇺🇸 firmly supports 🇺🇦 territorial integrity, praises progress in reforms and a strong commitment to their implementation. pic.twitter.com/WfFMS6MaqE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Как сообщалось, днем ​​2 ноября Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. По его словам, главной темой разговора была ситуация на Донбассе.

О ситуации на востоке Украины Зеленский говорил также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, Зеленский в Глазго встречался с рядом других лидеров, в том числе премьером Британии Борисом Джонсоном, премьером Канады Джастином Трюдо и Ангелой Меркель, покидающей должность канцлера Германии.

Во время выступления на конференции в Глазго Зеленский призвал к "глобальному потеплению в отношениях государств", рассказав о двух экологических бомбах, возникших из-за невыполнения гарантий в отношении Украины.