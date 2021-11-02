У Британії першу дозу вакцини отримали понад 50 млн людей

У Великій Британії станом на 1 листопада було введено загалом 50 025 020 доз вакцини від коронавірусу.

Про це свідчать дані Національної служби охорони здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Згідно з офіційними даними, в Англії як мінімум одну дозу отримали 41 928 327 осіб, у Шотландії – 4 320 370 осіб, в Уельсі – 2446 430 осіб та у Північній Ірландії – 1 329 893 осіб.

Загальна кількість перших доз еквівалентна 87,0% людей віком від 12 років і старше у Британії, або 74,6% всього населення.

Також повідомляється, що понад 7 мільйонів людей в Англії одержали додаткову дозу вакцини.

У Британії минулого тижня реєструвалося в середньому понад 40 000 випадків коронавірусу на день. За останню добу підтверджено більше 33 тисячі нових випадків і 293 смерті.

Уряд досі повністю відмовлявся від запровадження так званих заходів плану B, які передбачали б повторне введення обов'язкових масок у приміщенні разом з інструкціями щодо роботи з дому та використанням COVID-паспортів.