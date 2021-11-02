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В Британии первую дозу вакцины получили более 50 млн человек

Вторник, 2 ноября 2021, 19:32

В Великобритании по состоянию на 1 ноября было введено в общей сложности 50 025 020 доз вакцины от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Согласно официальным данным, в Англии как минимум одну дозу получили 41 928 327 человек, в Шотландии - 4 320 370 человек, в Уэльсе - 2446 430 человек и в Северной Ирландии - 1 329 893 человек.

Общее количество первых доз эквивалентно 87,0% людей в возрасте от 12 лет и старше в Великобритании, или 74,6% всего населения.

Также сообщается, что более 7 миллионов человек в Англии получили дополнительную дозу вакцины.

В Британии на прошлой неделе регистрировали в среднем более 40 000 случаев коронавируса в день.

Правительство до сих пор полностью отказывалось от введения так называемых мер плана B, предусматривающих повторное введение обязательных масок в помещении вместе с инструкциями по работе из дома и использованием COVID-паспортов.

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Великобритания Вакцины Эпидемия в цифрах
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