В Британии первую дозу вакцины получили более 50 млн человек

В Великобритании по состоянию на 1 ноября было введено в общей сложности 50 025 020 доз вакцины от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Согласно официальным данным, в Англии как минимум одну дозу получили 41 928 327 человек, в Шотландии - 4 320 370 человек, в Уэльсе - 2446 430 человек и в Северной Ирландии - 1 329 893 человек.

Общее количество первых доз эквивалентно 87,0% людей в возрасте от 12 лет и старше в Великобритании, или 74,6% всего населения.

Также сообщается, что более 7 миллионов человек в Англии получили дополнительную дозу вакцины.

В Британии на прошлой неделе регистрировали в среднем более 40 000 случаев коронавируса в день.

Правительство до сих пор полностью отказывалось от введения так называемых мер плана B, предусматривающих повторное введение обязательных масок в помещении вместе с инструкциями по работе из дома и использованием COVID-паспортов.