В Латвії пройдуть міжнародні військові навчання Winter Shield 2021

З понеділка, 22 листопада по 4 грудня, на полігоні Адажі в Латвії відбудуться щорічні міжнародні військові навчання Winter Shield 2021.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

В Міноборони Латвії зазначили, що навчання відбудуться з метою підготовки та вдосконалення бойових можливостей, взаємного співробітництва та оперативної сумісності збройних сил для забезпечення захисту Балтійського регіону.

У навчаннях візьмуть участь солдати механізованої піхотної бригади Сухопутних військ, Національної гвардії, Збройних сил Литви, бойової групи розширеної присутності НАТО в Латвії та Командування збройних сил США в Європі.

Під час навчань щодня з 9:00 до 23:00 відбуватимуться бойові стрільби з гаубиць, мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а також заплановані польоти військової авіації.

Під час навчання латвійськими дорогами рухатиметься військова техніка як збройних сил Латвії, так і збройних сил союзників, а у повітряному просторі літатиме військова авіація.

Багатонаціональну бойову групу очолює Канада і складається з понад 1500 військовослужбовців з Албанії, Чехії, Італії, Ісландії, Канади, Чорногорії, Польщі, Словаччини, Словенії та Іспанії, які несуть службу в Латвії на основі ротації та беруть участь у навчаннях з Національними збройними силами Латвії, тим самим покращуючи взаємодію з регіональними союзниками для реагування на виклики безпеки.

Мета створення та розгортання бойових груп посиленої присутності НАТО полягає в тому, щоб зробити внесок у стримування та посилити оборону шляхом демонстрації солідарності та рішучості захищати Альянс від усіх форм агресії. Розширена бойова група НАТО розгорнута в Латвії з червня 2017 року.