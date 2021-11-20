Туска тимчасово позбавили водійських прав за перевищення швидкості

Експрем’єра Польщі, а нині лідера найбільшої опозиційної партії Дональда Туска оштрафували за перевищення швидкості, а також призупинили дію його водійського посвідчення.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Інцидент стався близько 11.00 у населеному пункті Вишнево поблизу Млави у Мазовецькому воєводстві. Туск розігнався до 107 км/год., за що був оштрафований на 500 злотих і позбавлений водійських прав на 3 місяці.

"Поліцейські затримали 64-річного водія Skoda, який перевищив швидкість у населених пунктах понад 50 км/год. У нього відібрали водійські права та оштрафували", - повідомила речниця повітового управління поліції в Млаві Анна Павловська.

Дональд Туск у своєму профілі в Twitter оцінив, що покарання є адекватним. "Я прийняв його без обговорення", — написав він. Він додав, що також отримав десять штрафних очок.

Співробітники поліції мають право вилучити водійське посвідчення під час огляду, зокрема, якщо водій перевищить швидкість у населених пунктах мінімум на 50 км/год, або якщо це спричинило дорожньо-транспортну пригоду, зіткнення чи створила небезпеку для дорожнього руху.

Посвідчення водія можна позбавити мінімум на три місяці. У разі порушення правил дорожнього руху цей час подовжується.