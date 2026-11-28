У суботу, 28 листопада, по всій Франції знову пройдуть масові демонстрації, зокрема проти насильства щодо жінок, на тлі кількох хвиль "соціальної мобілізації", яка триває вже два місяці.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

Демонстрації заплановані у понад тридцяти містах, включаючи Париж, Лілль, Ліон та Марсель. Їх присвячують Міжнародному дню боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, який відзначається 25 листопада.

Ми закликаємо до організації феміністичної хвилі у всіх наших містах, щоб заявити, що сексистське та сексуальне насильство, звичайно, має припинитися ", – зазначила Софі Біне , генеральна секретарка профспілки CGT.

У Парижі, де очікуються два окремі марші, що розпочнуться о 14:00, поліцейська префектура очікує близько 40 000 демонстрантів. Там зазначають, що очікують більшу явку, ніж минулої суботи, враховуючи збільшення кількості запланованих протестів. Зокрема, один із маршів, організований феміністичним колективом #NousToutes ("Ми всі"), пройде від площі Республіки до площі Нації, щоб засудити "гендерне, соціальне та державне насильство".

Крім того, до маршів знову долучиться молодь, яка виступає проти поганих умов навчання. Також до демонстрацій закликав і рух "жовті жилети", який виступає проти високої вартості життя.

Нагадаємо, протести у Франції тривають сьому суботу поспіль. Зокрема, під час демонстрацій 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.