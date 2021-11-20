После беспорядков в Роттердаме задержали более 50 человек

Полиция Нидерландов сообщила о задержании 51 человека в результате беспорядков в Роттердаме в ночь на субботу.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания NOS.

Во время беспорядков в центре Роттердама вечером и ночью два человека получили огнестрельные ранения. Они находятся в больнице, сообщили в полиции.

Национальное управление уголовного розыска проверяет, были ли пострадавшие ранены в результате действий полиции. В полиции говорят, что двое пострадавших являются протестующими. Во время столкновений офицеры производили предупреждающие выстрелы и в частные случаи стреляли в участников беспорядков.

В ходе беспорядков также пострадали офицеры. Один из них с травмой ноги был доставлен в больницу, другому полицейскому медики оказали помощь на месте. Значительное количество полицейских получили легкие ранения и повреждения слуха из-за использования пиротехники.

В настоящее время арестован 51 человек. Около половины из них – несовершеннолетние, сообщает полиция. Мятежники приехали из разных уголков страны.