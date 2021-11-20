У Роттердамі коронапротести переросли в сутички, поліція застосувала зброю

У нідерландському місті Роттердам в п’ятницю ввечері відбулися насильницькі сутички між поліцією і учасниками стихійного протесту проти нових обмежень у зв’язку з коронавірусом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", передає телерадіокомпанія NOS.

Незареєстрована демонстрація проти коронавірусних заходів і запропонованої урядом політики 2G (ковід-сертифікат отримують тільки вакциновані і люди, які перехворіли) вийшла з-під контролю близько 20.00.

Демонстранти, скандуючи "Свобода!", застосували піротехніку та стали кидати різні предмети в поліцейських. Було підпалено кілька поліцейських машин.

Поліція видала надзвичайне розпорядження, закриваючи громадський транспорт і наказуючи людям повертатися додому. Було розгорнуто водомети, і поліція спочатку зробила кілька попереджувальних пострілів у повітря, однак це не принесло бажаного ефекту.

"Одного моменту ситуація стала настільки небезпечною, що офіцери відчули, що змушені стріляти прицільно", – повідомили в поліції. Обставини та причина пострілів поки невідомі, буде проведене відповідне розслідування.

Загалом для розгону демонстрації було мобілізовано до 400 поліцейських.

Внаслідок заворушень щонайменше семеро людей отримали поранення. Є поранені внаслідок пострілів правоохоронців, а також поранені зі сторони поліції. Тяжкість травм поки невідома. Журналіст також отримав поранення після нападу з боку бунтівників.

Поліція зробила щонайменше 20 арештів, очікується, що будуть додаткові арешти.