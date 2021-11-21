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У Польщі повідомляють про нові 200 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі

Неділя, 21 листопада 2021, 11:09

За останню добу Польща зафіксувала 208 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі, у тому числі великою групою. Одну особу, громадянина Іраку, затримали та щодо 31 ухвалили рішення про видворення. 

Про це вранці 21 листопада повідомила прикордонна служба, пише "Європейська правда".

В одній зі спроб, біля села Черемха в районі Гайнівки, фігурувала група з близько сотні людей. Прикордонники стверджують, що мігранти були налаштовані "дуже агресивно" і спробували силою прорватися через кордон.

Поліція Підляського воєводства повідомила про арешт ще п’ятьох людей - громадян Грузії, Білорусі та Нідерландів - які допомагали мігрантам з "білоруського маршруту", інформує RMF24. В автомобілі громадянина Грузії виявили 12 іракців. Білорус перевозив трьох сирійців. У двох авто водіїв-громадян Нідерландів були тільки вони самі, але, за даними поліції, вони можуть бути причетні до підготовки майбутнього перетину кордону групою мігрантів.   

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Нагадаємо, поліція Польщі заявила, що мігранти залишили стихійний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузьниця-Брузгі" на території Білорусі.

У Білорусі повідомили, що більшість мігрантів з таборів на кордоні з Польщею перемістили у прикордонний транспортно-логістичний центр. 

Після переговорів Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що  Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

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Польща шантаж мігрантами
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