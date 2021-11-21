У Польщі повідомляють про нові 200 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі

За останню добу Польща зафіксувала 208 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі, у тому числі великою групою. Одну особу, громадянина Іраку, затримали та щодо 31 ухвалили рішення про видворення.

Про це вранці 21 листопада повідомила прикордонна служба, пише "Європейська правда".

Wczoraj tj.20.11 na granicy🇵🇱🇧🇾 #funkcjonariuszeSG odnotowali 208 prób jej nielegalnego przekroczenia.Zatrzymany został 1 nielegalny imigrant-ob.Iraku.Wydano 31 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski.Pozostałym próbom zapobieżono.#NaStrażyGranic pic.twitter.com/MYubEKvqtD — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 21, 2021

В одній зі спроб, біля села Черемха в районі Гайнівки, фігурувала група з близько сотні людей. Прикордонники стверджують, що мігранти були налаштовані "дуже агресивно" і спробували силою прорватися через кордон.

W sobotę 20.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa ok.100 bardzo agresywnych cudzoziemców,przywiezionych pod granicę przez służby białoruskie,siłowo próbowała wedrzeć się do Polski🇵🇱. Służby zapobiegły sforsowaniu granicy.#zgranicy pic.twitter.com/HCpLNH42Qr — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 21, 2021

Поліція Підляського воєводства повідомила про арешт ще п’ятьох людей - громадян Грузії, Білорусі та Нідерландів - які допомагали мігрантам з "білоруського маршруту", інформує RMF24. В автомобілі громадянина Грузії виявили 12 іракців. Білорус перевозив трьох сирійців. У двох авто водіїв-громадян Нідерландів були тільки вони самі, але, за даними поліції, вони можуть бути причетні до підготовки майбутнього перетину кордону групою мігрантів.

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Нагадаємо, поліція Польщі заявила, що мігранти залишили стихійний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузьниця-Брузгі" на території Білорусі.

У Білорусі повідомили, що більшість мігрантів з таборів на кордоні з Польщею перемістили у прикордонний транспортно-логістичний центр.

Після переговорів Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

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