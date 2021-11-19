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Мігранти залишили табір на кордоні Білорусі та Польщі

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П'ятниця, 19 листопада 2021, 18:13

Поліція Польщі заявила, що мігранти залишили стихійний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузьниця-Брузгі" на території Білорусі.

Про це пише "Європейська правда".

"Покинуті табори біля Кузьниці внаслідок рішучої позиції польських служб", - йдеться у повідомленні поліції Підляшського воєводства у Twitter.

Вони також опублікували відео з безпілотника, на якому видно безлюдну смугу біля кордону, де раніше стояли намети, а також покинуті гілки дерев, колоди та дошки. Наметів на місці немає.

Польські прикордонники також опублікували відео, на якому видно, як білоруські служби прибирають місце покинутого табору біля прикордонного переходу.

Раніше Білорусь заявила про очищення основних таборів мігрантів на кордоні з Польщею та про переміщення людей у прикордонний транспортно-логістичний центр. 

Після переговорів Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що  Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

Дивіться також: "Міграційна війна" Лукашенка з ЄС: ключові відео з кордону

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шантаж мігрантами Польща Білорусь
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