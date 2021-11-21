В Польше сообщают о новых 200 попытках нелегального пересечения границы из Беларуси

За последние сутки Польша зафиксировала 208 попыток нелегального пересечения границы с Беларусью, в том числе большой группой. Одного человека, гражданина Ирака, задержали и относительно 31 приняли решение о выдворении.

Об этом утром 21 ноября сообщила пограничная служба, пишет "Европейская правда".

Wczoraj tj.20.11 na granicy🇵🇱🇧🇾 #funkcjonariuszeSG odnotowali 208 prób jej nielegalnego przekroczenia.Zatrzymany został 1 nielegalny imigrant-ob.Iraku.Wydano 31 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski.Pozostałym próbom zapobieżono.#NaStrażyGranic pic.twitter.com/MYubEKvqtD — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 21, 2021

В одной из попыток, возле села Черемха в районе Гайновки, фигурировала группа из около сотни человек. Пограничники утверждают, что мигранты были настроены "очень агрессивно" и попытались силой прорваться через границу.

W sobotę 20.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa ok.100 bardzo agresywnych cudzoziemców,przywiezionych pod granicę przez służby białoruskie,siłowo próbowała wedrzeć się do Polski🇵🇱. Służby zapobiegły sforsowaniu granicy.#zgranicy pic.twitter.com/HCpLNH42Qr — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 21, 2021

Полиция Подлясского воеводства сообщила об аресте еще пяти человек - граждан Грузии, Беларуси и Нидерландов - помогавших мигрантам с "белорусского маршрута", информирует RMF24. В автомобиле гражданина Грузии обнаружили 12 иракцев. Белорус перевозил троих сирийцев. В двух автомобилях водителей-граждан Нидерландов были только они сами, но, по данным полиции, они могут быть причастны к подготовке будущего пересечения границы группой мигрантов.

Напомним, полиция Польши заявила, что мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Беларуси.

В Беларуси сообщили, что большинство мигрантов из лагерей на границе с Польшей переместили в пограничный транспортно-логистический центр.

После переговоров Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями, для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

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