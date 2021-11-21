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Укр / Рус

В Польше сообщают о новых 200 попытках нелегального пересечения границы из Беларуси

Воскресенье, 21 ноября 2021, 11:09

За последние сутки Польша зафиксировала 208 попыток нелегального пересечения границы с Беларусью, в том числе большой группой. Одного человека, гражданина Ирака, задержали и относительно 31 приняли решение о выдворении.

Об этом утром 21 ноября сообщила пограничная служба, пишет "Европейская правда".

В одной из попыток, возле села Черемха в районе Гайновки, фигурировала группа из около сотни человек. Пограничники утверждают, что мигранты были настроены "очень агрессивно" и попытались силой прорваться через границу.

Полиция Подлясского воеводства сообщила об аресте еще пяти человек - граждан Грузии, Беларуси и Нидерландов - помогавших мигрантам с "белорусского маршрута", информирует RMF24. В автомобиле гражданина Грузии обнаружили 12 иракцев. Белорус перевозил троих сирийцев. В двух автомобилях водителей-граждан Нидерландов были только они сами, но, по данным полиции, они могут быть причастны к подготовке будущего пересечения границы группой мигрантов.

Напомним, полиция Польши заявила, что мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузьница-Брузги" на территории Беларуси.

В Беларуси сообщили, что большинство мигрантов из лагерей на границе с Польшей переместили в пограничный транспортно-логистический центр.

После переговоров Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями, для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

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Польша шантаж мигрантами
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