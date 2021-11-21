Прем’єр Польщі про дії Лукашенка й Путіна: "це тільки початок - диктатори не зупиняться"

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що дії білоруського режиму, який підтримує також Росія, становлять загрозу для всієї Європи. Він заявив також, що вважає це лише початком і "диктатори не зупиняться".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Моравецький виступив із промовою, повністю присвяченою останньому загостренню.

Він наголосив, що "те, що здалеку виглядає як звичайна міграційна криза - це насправді гібридна війна, яку Александр Лукашенко оголосив усьому Європейському Союзу, за підтримки Владіміра Путіна".

"Це політичний конфлікт, створений з конкретною метою - дестабілізувати Європу", - заявив Моравецький.

Він зауважив, що вже є вдосталь доказів, що ціллю для мігрантів, які за допомогою білоруського режиму потрапляють на європейський кордон, є країни Західної Європи. "Зараз першою ціллю є Польща, але наступними будуть Німеччина, Бельгія, Франція, Іспанія", - наголосив Моравецький.

Прем’єр Польщі також нагадав про зростаючі ціни на енергоресурси, зокрема й через скорочення поставок газу, наслідки чого відчула на собі вже вся Європа.

"Це тільки початок - диктатори не зупиняться", - наголосив Моравецький.

Він сказав, що Польща зробить усе для захисту кордонів ЄС, як і раніше в своїй історії захищала кордони Європи.

"Закликаю усіх людей у вільному світі: Польщі, Литві та Латвії потрібна ваша солідарність… Нам потрібно розбудовувати альянси, з якими ми зможемо діяти разом у час кризи, підтримувати одне одного і не бути роз’єднаними", - заявив Моравецький.

Нагадаємо, поліція Польщі заявила, що мігранти залишили основний табір у лісі біля контрольно-пропускного пункту "Кузьниця-Брузгі" на території Білорусі. У Білорусі повідомили, що більшість мігрантів з таборів на кордоні з Польщею перемістили у прикордонний транспортно-логістичний центр.

Вранці 21 листопада польські прикордонники повідомили про близько 200 спроб нелегального перетину кордону за останню добу, одна з груп налічувала близько 100 осіб.

Після переговорів Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що Єврокомісія буде вести технічні перемовини у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

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