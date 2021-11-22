У США - жертви і десятки поранених після наїзду позашляховика на різдвяний парад 

У неділю, 21 листопада, в США позашляховик в’їхав у різдвяний парад в передмісті Мілуокі, вбивши кількох людей та поранивши понад 20 дорослих та дітей.

Про це повідомляє агентство АР, пише "Європейська правда".

Ден Томпсон, начальник поліції міста Вокеша, де стався інцидент, сказав, що "кілька" людей загинули, але не назвав точну кількість.

ДОПОВНЕНО: згодом поліція заявила про 5 загиблих і 40 поранених унаслідок наїзду автомобіля.

На відео, що поширюються в соцмережах, видно, як автівка в’їхала в групу дівчат у шапках Санти, які саме танцювали у той час. На іншому відео видно, як позашляховик врізається в учасників маршируючого оркестру і їхню музику змінюють злякані крики.

GRAPHIC: Video of car purposely impacting holiday march in Waukesha 🇺🇸 🚨 pic.twitter.com/I50v9aSa0p — Houston Air Watch (@houstonairw) November 22, 2021

За словами Томпсона, коли позашляховик проїхав через барикади, офіцер поліції вистрілив із пістолета, намагаючись зупинити його. Перехожі не постраждали, але не відомо, чи кулі офіцера поранили водія.

BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz — David Kimball (@wxandnews) November 21, 2021

В результаті інциденту одна особа під вартою. Поліція також затримала автомобіль. Мотиви водія автомобіля поки не відомі. Триває розслідування.

Цьогорічний парад став 59-м заходом, який проводиться щороку в неділю перед Днем подяки у Вокеші.