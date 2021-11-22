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У США - жертви і десятки поранених після наїзду позашляховика на різдвяний парад 

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Понеділок, 22 листопада 2021, 07:52

У неділю, 21 листопада, в США позашляховик в’їхав у різдвяний парад в передмісті Мілуокі, вбивши кількох людей та поранивши понад 20 дорослих та дітей.

Про це повідомляє агентство АР, пише "Європейська правда".

Ден Томпсон, начальник поліції міста Вокеша, де стався інцидент, сказав, що "кілька" людей загинули, але не назвав точну кількість. 

ДОПОВНЕНО: згодом поліція заявила про 5 загиблих і 40 поранених унаслідок наїзду автомобіля.

На відео, що поширюються в соцмережах, видно, як автівка в’їхала в групу дівчат у шапках Санти, які саме танцювали у той час. На іншому відео видно, як позашляховик врізається в учасників маршируючого оркестру і їхню музику змінюють злякані крики.

За словами Томпсона, коли позашляховик проїхав через барикади, офіцер поліції вистрілив із пістолета, намагаючись зупинити його. Перехожі не постраждали, але не відомо, чи кулі офіцера поранили водія. 

В результаті інциденту одна особа під вартою. Поліція також затримала автомобіль. Мотиви водія автомобіля поки не відомі. Триває розслідування.

Цьогорічний парад став 59-м заходом, який проводиться щороку в неділю перед Днем подяки у Вокеші.

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США інциденти
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