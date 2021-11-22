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Укр / Рус

В США – жертвы и десятки раненых после наезда внедорожника на рождественский парад

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Понедельник, 22 ноября 2021, 07:52

В воскресенье, 21 ноября, в США внедорожник въехал в рождественский парад в пригороде Милуоки, убив нескольких человек и ранив более 20 взрослых и детей.

Об этом сообщает агентство АР, пишет "Европейская правда".

Дэн Томпсон, начальник полиции города Вокеша, где произошел инцидент, сказал, что несколько человек погибли, но не назвал точное количество.

ДОПОЛНЕНО: позже полиция заявила о 5 погибших и 40 раненых в результате наезда автомобиля.

На видео, распространяемых в соцсетях, видно, как автомобиль въехал в группу девушек в шляпах Санты, которые танцевали в то время. На другом видео видно, как внедорожник врезается в участников марширующего оркестра и их музыку сменяют испуганные крики.

По словам Томпсона, когда внедорожник проехал через баррикады, офицер полиции выстрелил из пистолета, пытаясь остановить его. Прохожие не пострадали, но неизвестно, ранили ли пули офицера водителя.

В результате инцидента один человек под стражей. Полиция также задержала автомобиль. Мотивы водителя автомобиля пока не известны. Продолжается расследование.

Нынешний парад стал 59-м мероприятием, которое проводится ежегодно в воскресенье перед Днем благодарения в Вокеше.


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США инциденты
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