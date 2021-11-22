В США – жертвы и десятки раненых после наезда внедорожника на рождественский парад
Понедельник, 22 ноября 2021, 07:52
В воскресенье, 21 ноября, в США внедорожник въехал в рождественский парад в пригороде Милуоки, убив нескольких человек и ранив более 20 взрослых и детей.
Об этом сообщает агентство АР, пишет "Европейская правда".
Дэн Томпсон, начальник полиции города Вокеша, где произошел инцидент, сказал, что несколько человек погибли, но не назвал точное количество.
ДОПОЛНЕНО: позже полиция заявила о 5 погибших и 40 раненых в результате наезда автомобиля.
На видео, распространяемых в соцсетях, видно, как автомобиль въехал в группу девушек в шляпах Санты, которые танцевали в то время. На другом видео видно, как внедорожник врезается в участников марширующего оркестра и их музыку сменяют испуганные крики.
GRAPHIC: Video of car purposely impacting holiday march in Waukesha 🇺🇸 🚨 pic.twitter.com/I50v9aSa0p— Houston Air Watch (@houstonairw) November 22, 2021
По словам Томпсона, когда внедорожник проехал через баррикады, офицер полиции выстрелил из пистолета, пытаясь остановить его. Прохожие не пострадали, но неизвестно, ранили ли пули офицера водителя.
BREAKING: First video of a red Ford Escape breaking through barriers after mowing down parade goers and firing rifle into crowd in Waukesha, WI pic.twitter.com/QHDi2fsKDz— David Kimball (@wxandnews) November 21, 2021
В результате инцидента один человек под стражей. Полиция также задержала автомобиль. Мотивы водителя автомобиля пока не известны. Продолжается расследование.
Нынешний парад стал 59-м мероприятием, которое проводится ежегодно в воскресенье перед Днем благодарения в Вокеше.