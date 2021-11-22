Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Польщі розповіли про появу на кордоні з Білоруссю пропутінського політика Мілонова

Понеділок, 22 листопада 2021, 20:42

На прикордонному пункті у Брузгах помітили російського політика з правлячої партії Віталія Мілонова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав речник польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

"Сьогодні на прикордонному переході в Брузгах з'явився російський політик Віталій Мілонов, депутат від пропутінської партії. Побачивши наших солдатів і офіцерів, вся знімальна група почала кричати та ображати Польщу" - написав Жарин, долучивши відео з Мілоновим.

За його словами, російський політик звинуватив Польщу та Захід у спричиненні кризи та звинуватив Польщу в агресії та відсутності людяності. Мілонова супроводжував пропагандист режиму Лукашенка.

"Це ще один прояв підтримки Росією режиму Лукашенка, який проводить операцію проти Польщі. Кремль все більш відкрито підтримує дії білоруських служб проти ЄС" - заявив Жарин.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що дії білоруського режиму, який підтримує також Росія, становлять загрозу для всієї Європи. Він заявив також, що вважає це лише початком і "диктатори не зупиняться".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
шантаж мігрантами Польща Росія
powered by lun.ua

Статті

"Весна прийде – колоти будемо". Чому ЄС може додати обмежень для подорожей з України

Вже почали з’являтися нові обмеження. Поки що – в окремих країнах. І якщо українська влада це не врахує, навесні проблем для туристів може побільшати.
22 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Гібридне перемир'я: як змінюється "міграційна війна" Лукашенка з ЄС

Криза, створена спробами шантажувати ЄС хвилею мігрантів, переходить у нову фазу. Як тепер діятимуть Лукашенко та Путін?
22 листопада 2021 — Марія Авдєєва, Юрій Панченко

Світ домовився зупинити зміни клімату. Чи готова до цього Україна?

От і закінчилися перемовини щодо зміни клімату у Глазго. Вони будуть записані в історії як одні з найуспішніших, хоча критиків саміту теж багато.
22 листопада 2021