У Польщі розповіли про появу на кордоні з Білоруссю пропутінського політика Мілонова

На прикордонному пункті у Брузгах помітили російського політика з правлячої партії Віталія Мілонова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав речник польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

"Сьогодні на прикордонному переході в Брузгах з'явився російський політик Віталій Мілонов, депутат від пропутінської партії. Побачивши наших солдатів і офіцерів, вся знімальна група почала кричати та ображати Польщу" - написав Жарин, долучивши відео з Мілоновим.

Today, a Russian politician Vitaly Milonov, a member of the Duma from the pro-Putin party, appeared at the border crossing in Bruzgi. At the sight of our soldiers and officers, the entire film crew began to scream and insult Poland. 1/3 pic.twitter.com/Vbdr3c5PeP — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 22, 2021

За його словами, російський політик звинуватив Польщу та Захід у спричиненні кризи та звинуватив Польщу в агресії та відсутності людяності. Мілонова супроводжував пропагандист режиму Лукашенка.

"Це ще один прояв підтримки Росією режиму Лукашенка, який проводить операцію проти Польщі. Кремль все більш відкрито підтримує дії білоруських служб проти ЄС" - заявив Жарин.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що дії білоруського режиму, який підтримує також Росія, становлять загрозу для всієї Європи. Він заявив також, що вважає це лише початком і "диктатори не зупиняться".