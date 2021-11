У Польщі розповіли про появу на кордоні з Білоруссю пропутінського політика Мілонова

На прикордонному пункті у Брузгах помітили російського політика з правлячої партії Віталія Мілонова.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав речник польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин.

"Сьогодні на прикордонному переході в Брузгах з'явився російський політик Віталій Мілонов, депутат від пропутінської партії. Побачивши наших солдатів і офіцерів, вся знімальна група почала кричати та ображати Польщу" - написав Жарин, долучивши відео з Мілоновим.

Today, a Russian politician Vitaly Milonov, a member of the Duma from the pro-Putin party, appeared at the border crossing in Bruzgi. At the sight of our soldiers and officers, the entire film crew began to scream and insult Poland. 1/3 pic.twitter.com/Vbdr3c5PeP