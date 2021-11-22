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Укр / Рус
Укр / Рус

В Польше рассказали о появлении на границе с Беларусью пропутинского политика Милонова

Понедельник, 22 ноября 2021, 20:42

На пограничном пункте в Брузгах был замечен российский политик из правящей партии Виталий Милонов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал спикер польского министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

"Сегодня на пограничном переходе в Брузгах появился российский политик Виталий Милонов, депутат от пропутинской партии. Увидев наших солдат и офицеров, вся съемочная группа начала кричать и оскорблять Польшу", - написал Жарин, приобщив видео с Милоновым.

По его словам, российский политик обвинил Польшу и Запад в причинении кризиса и обвинил Польшу в агрессии и отсутствии человечности. Милонова сопровождал пропагандист Лукашенко.

"Это еще одно проявление поддержки Россией режима Лукашенко, проводящего операцию против Польши. Кремль все более открыто поддерживает действия белорусских служб против ЕС", - заявил Жарин.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что действия белорусского режима, поддерживаемого также Россией, представляют угрозу для всей Европы. Он заявил также, что считает это только началом и "диктаторы не остановятся".

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