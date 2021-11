В Польше рассказали о появлении на границе с Беларусью пропутинского политика Милонова

На пограничном пункте в Брузгах был замечен российский политик из правящей партии Виталий Милонов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал спикер польского министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

"Сегодня на пограничном переходе в Брузгах появился российский политик Виталий Милонов, депутат от пропутинской партии. Увидев наших солдат и офицеров, вся съемочная группа начала кричать и оскорблять Польшу", - написал Жарин, приобщив видео с Милоновым.

Today, a Russian politician Vitaly Milonov, a member of the Duma from the pro-Putin party, appeared at the border crossing in Bruzgi. At the sight of our soldiers and officers, the entire film crew began to scream and insult Poland. 1/3 pic.twitter.com/Vbdr3c5PeP