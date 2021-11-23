У Празі сотні людей протестували проти нових обмежень для нещеплених

У понеділок кілька сотень людей вийшли на протест у Празі, виступаючи проти введених урядом обмежень щодо нещеплених людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Демонстранти вимагали "Свободи!" для нещеплених та відкидали заклики уряду робити щеплення проти коронавірусу.

Фото: iDnes

Вони несли плакати з фотографіями політиків, зокрема прем'єр-міністра Андрея Бабіша, міністра охорони здоров'я Адама Войтеха та провідних епідеміологів, називаючи їх зрадниками.

На відміну від недавніх мітингів у Нідерландах та Брюсселі, цей протест був мирним. Кількість учасників була меншою, аніж на аналогічній демонстрації минулого тижня.

Нові обмеження для боротьби зі спалахом коронавірусу в Чехії почали діяти в понеділок і стосуються нещеплених.

Людям, які не пройшли вакцинацію, більше не дозволено показувати негативні результати тестів на коронавірус для відвідування громадських заходів, барів та ресторанів, перукарень та музеїв.

Всі ці місця можуть відвідувати тільки люди, які були вакциновані або вилікувалися від COVID-19.

Ці заходи були схвалені з метою підвищити рівень вакцинації в країні, що становить 58,1% - це нижче за середній показник по ЄС (65,5%).

Число нових випадків коронавірусу у Чехії стрімко зростає. Рівень інфікування вперше перевищив 1000 нових випадків на 100 000 жителів за останні сім днів, повідомило в понеділок міністерство охорони здоров'я.

Детальніше про протести дивіться у відео: Сутички, барикади, спалені авто: невакциновані у ЄС протестують проти нових обмежень







