У Чехії з 22 листопада готуються посилити коронавірусні обмеження

Чехія з 22 листопада для доступу у громадські місця вимагатиме лише сертифікат про вакцинацію чи доказ одужання, антиген та ПЛР-тести більше визнаватися не будуть.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише видання Novinky.

"Ми запровадимо так звану баварську модель. Її запустять у ніч з неділі на понеділок, 22-го листопада. Відтепер для доступу до послуг та масових заходів визнаватимуться лише сертифікати про щеплення та докази перенесеної хвороби", - сказав в.о. прем’єра Чехії Андрей Бабіш.

За його словами, уряд більше не може чекати, оскільки ситуація з коронавірусом критична. Тимчасовий уряд має затвердити посилення заходів на засіданні в четвер.

"Ситуація критична, особливо в Моравсько-Сілезькому та Злінському регіонах. Там цілі сім’ї потрапляють у відділення інтенсивної терапії. Вони не вакциновані. Я хотів би закликати всіх зробити щеплення. У невакцинованих майже в дев’ять разів більше шансів отримати мати важкий перебіг хвороби і померти", – пояснив Бабіш.

Негативні антиген- та ПЛР-тести більше не визнаватимуться як дозвіл на доступ до послуг і масових заходів. Виняток становитимуть лише тести клієнтів та працівників у медико-соціальних закладах.

Також уряд може повернути обов’язкові тести на робочих місцях. Наразі невідомо, чи буде застосовуватися вимога обов’язкового тестування до всіх працівників чи лише до тих, хто невакцинований.