В Праге сотни людей протестовали против новых ограничений для непривитых

В понедельник несколько сотен человек вышли на протест в Праге, выступая против введенных правительством ограничений в отношении непривитых людей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Демонстранты требовали "Свободы!" для непривитых и отвергавших призывы правительства делать прививки против коронавируса.

Фото: iDnes

Они несли плакаты с фотографиями политиков, в частности, премьер-министра Андрея Бабиша, министра здравоохранения Адама Войтеха и ведущих эпидемиологов, называя их предателями.

В отличие от недавних митингов в Нидерландах и Брюсселе этот протест был мирным. Количество участников было меньше, чем на аналогичной демонстрации на прошлой неделе.

Новые ограничения для борьбы со вспышкой коронавируса в Чехии начали действовать в понедельник и касаются непривитых.

Людям, не прошедшим вакцинацию, больше не разрешено показывать негативные результаты тестов на коронавирус для посещения общественных мероприятий, баров и ресторанов, парикмахерских и музеев.

Все эти места могут посещать только люди, которые были вакцинированы или вылечены от COVID-19.

Эти меры были одобрены с целью повысить уровень вакцинации в стране, что составляет 58,1% - это ниже среднего показателя по ЕС (65,5%).

Число новых случаев коронавируса в Чехии стремительно растет. Уровень инфицирования впервые превысил 1000 новых случаев на 100 тысяч жителей за последние семь дней, сообщило в понедельник министерство здравоохранения.

Детальнее о протестах смотрите в видео: Столкновения, баррикады, сожженные авто: невакцинированные в ЕС протестуют против новых ограничений