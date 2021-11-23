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Укр / Рус

Кремль заявив, що подальша військова допомога США Україні посилить напруженість

Вівторок, 23 листопада 2021, 12:32

Кремль заявив у вівторок, що будь-яке рішення Сполучених Штатів надіслати військових радників і більше озброєння в Україну посилить напруженість.

Про це журналістам сказав речник Кремля Дмитрій Пєсков, пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

За словами, Пєскова, в Україну вже "прибувають військові радники, надходять системи озброєнь не лише зі Сполучених Штатів, а й інших країн НАТО". 

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Пєсков підкреслив, що "все це, звичайно ж, веде до подальшого нагнітання".

Він також заявив, що Москва не виношує жодних планів щодо нападу на когось. 

"Ми вже неодноразово заявляли на різних рівнях, що Росія не збирається ні на кого нападати, Росія не виношує жодних агресивних планів, і абсолютно неправильно заявляти про зворотне", - сказав Пєсков.

Як раніше повідомляла "Українська правда", в ГУР Міноборони України розповіли, що РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною і готується атакувати до кінця січня – початку лютого. 

На цьому тлі з’явились повідомлення, що адміністрація Байдена розглядає можливість відправити в Україну військових радників та нове обладнання, включаючи зброю.

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Росія США Донбас та ОРДЛО
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