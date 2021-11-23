Кремль заявил, что дальнейшая военная помощь США Украине усилит напряженность

Кремль заявил во вторник, что любое решение Соединенных Штатов направить военных советников и больше вооружения в Украину усилит напряженность.

Об этом журналистам сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

По словам Пескова, в Украину уже "прибывают военные советники, поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и других стран НАТО".

Песков подчеркнул, что "все это, конечно, ведет к дальнейшему нагнетанию".

Он также заявил, что Москва не вынашивает никаких планов по нападению на кого-либо.

"Мы уже неоднократно заявляли на разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, и абсолютно неправильно заявлять об обратном", - сказал Песков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил власти России о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину.

Как ранее сообщала "Українська правда", в ГУР Минобороны Украины рассказали, что РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января - начала февраля.

На этом фоне появились сообщения о том, что администрация Байдена рассматривает возможность отправить в Украину военных советников и новое оборудование, включая оружие.