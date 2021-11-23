Еврокомиссия предлагает утроить помощь Литве, Латвии и Польше из-за ситуации на границах

Еврокомиссия предложила втрое увеличить материальную помощь Литве, Латвии и Польше в свете продолжающегося миграционного кризиса.

Об этом заявила в Европарламенте президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"Каждый год мы тратим около 1 миллиарда евро на Frontex. И сегодня Комиссия решила пойти еще дальше. Мы предлагаем утроить средства, выделяемые сейчас на Литву, Латвию и Польшу. Этот пакет мер безопасности разработан для преодоления текущей чрезвычайной ситуации и подчеркивания нашей солидарности с государствами-членами на передовой", - сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что государства-члены, сталкивающиеся с гибридной атакой Беларуси, должны иметь возможность эффективно реагировать на чрезвычайную ситуацию.

"В то же время, они должны полностью уважать основные права и международные обязательства. Оба момента решаемы, и мы должны найти способ их согласовать. Поэтому мы работаем над предложением о временных чрезвычайных мерах в сфере предоставления убежища и возвращения на основании статьи 78(3) Договора", - заявила она.

По словам главы Еврокомиссии, последние действия режима Лукашенко и его сторонников являются решительной попыткой создать продолжительный и затяжной кризис.

"ЕС не признает этот режим, жестоко репрессирующий собственный народ. Их действия являются частью совместных усилий по дестабилизации Европейского Союза и нашего соседства. В частности это касается Украины и Молдовы. Эти действия представляют реальную и нынешнюю угрозу безопасности нашего Союза. Эти действия выходят за пределы Беларуси. Они проверяют нашу решительность и единство. Но у Европейского Союза есть свобода, единство и решительность противостоять этому и будущим кризисам" - подчеркнула фон дер Ляйен.

Читайте также: Убийственный гуманизм Европы: как сопротивление "белорусским" мигрантам разрывает ЕС изнутри