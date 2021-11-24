Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Байден не запросив Туреччину та Угорщину на саміт за демократію

Середа, 24 листопада 2021, 09:59

Президент США Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію у грудні 110 країн, зокрема більшість західних союзників, але не Угорщину та Туреччину, які також є членами НАТО.

Це випливає зі списку, опублікованого на сайті Держдепартаменту у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними Держдепартаменту, у списку є Україна.

Читайте також
Байден скликає віртуальний саміт за демократію

Водночас запрошення не надійшло Росії та Китаю. Натомість на саміт запрошено Тайвань.

Серед країн Близького Сходу лише Ізраїль та Ірак візьмуть участь у онлайн-саміті, який заплановано на 9-10 грудня.

Байден запросив також Бразилію, хоча її ультраправий президент Жаїр Болсонару піддавався критиці за авторитарні погляди.

У Білому домі пояснили: саміт скликають, щоб обговорити "виклики, з якими стикається демократія, а також зміцнити фундамент демократичного оновлення".

В центрі уваги учасників саміту будуть перебувати зобов'язання і ініціативи з трьох основних тем: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння дотриманню прав людини.

Обговорення буде продовжено за рік - в рамках наступного саміту, на якому лідери зустрінуться вже не у віртуальному режимі, а особисто.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Байден США Угорщина Туреччина
powered by lun.ua

Статті

Спіраль розчарувань: що заважає Україні та Польщі владнати свої суперечки

Чому в Польщі так часто з'являється розчарування у відносинах з Україною? І як Києву та Варшаві вийти із цього замкненого кола?
24 листопада 2021 — Даніель Шеліговський, Польський інститут міжнародних справ

Болгарський Додон: президентом країни знову став любитель РФ та противник санкцій

Заяви старого-нового президента Болгарії про Крим та санкції викликали гостру реакцію України. Проте перемозі Радева це не завадило.
23 листопада 2021 — Артем Филипенко, для Європейської правди

Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу

Якими будуть дії Заходу у випадку російського вторгнення, адже саме вони є головним стримуючим фактором для лідера РФ?
23 листопада 2021 — Юрій Онищенко, Європейська правда