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Байден не пригласил Турцию и Венгрию на саммит за демократию

Среда, 24 ноября 2021, 09:59

Президент США Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию в декабре 110 стран, включая большинство западных союзников, но не Венгрию и Турцию, которые также являются членами НАТО.

Это следует из списка, опубликованного на сайте Госдепартамента во вторник, сообщает "Европейская правда".

Согласно данным Госдепартамента, в списке есть Украина.

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Приглашение не поступило России и Китаю. При этом на саммит приглашен Тайвань.

Среди стран Ближнего Востока только Израиль и Ирак примут участие в онлайн-саммите, который запланирован на 9-10 декабря.

Байден пригласил также Бразилию, хотя ее ультраправый президент Жаир Болсонару подвергался критике за авторитарные взгляды.

В Белом доме объяснили: саммит созывают, чтобы обсудить "вызовы, с которыми сталкивается демократия, а также укрепить фундамент демократического обновления".

В центре внимания участников саммита будут обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие соблюдению прав человека.

Обсуждение будет продолжено через год - в рамках следующего саммита, на котором лидеры встретятся уже не в виртуальном режиме, а лично.

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Байден США Венгрия Турция
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