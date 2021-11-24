Молдова почне вакцинувати додатковою дозою окремі категорії населення
Міністерство охорони здоров'я Молдови схвалило вакцинацію від коронавірусу додатковою дозою окремих категорій населення.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання NewsMaker.
Наказ про це набуде чинності у понеділок, 29 листопада, розповіла держсекретар Світлана Ніколаєску.
За словами Ніколаєску, бустерну вакцинацію почнуть із основних груп ризику, як це було і на початку кампанії вакцинації у березні.
Отримати третю дозу зможуть окремі категорії людей, які пройшли повний курс вакцинації. Серед них - медичні працівники, люди старші 60 років, люди старші 18 років, які перебувають у групі ризику через хронічні захворювання, соціальні працівники, працівники системи освіти.
За словами Ніколаєску, у майбутньому категорії поступово розширюватимуться, проте поки що введення додаткової дози буде доступне не для всіх.
Як уточнила Ніколаєску, МОЗ дозволить застосовувати для бустерної вакцинації і той тип вакцини, яким спочатку була вакцинована людина, і будь-яку іншу зі схвалених для бустерної вакцинації: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm або Johnson.
Бустерна вакцинація для тих, хто прищепився Супутником V, у Молдові поки недоступна, оскільки у ВООЗ та науковій спільноті ще недостатньо даних щодо безпечності, сказала Ніколаєску. Вона також уточнила, що вакцини Moderna в Молдові поки що немає.
Як повідомлялося, на початку грудня Європейська комісія запропонує внести додаткову дозу вакцини від COVID-19 у термін дії цифрового сертифіката ЄС.
Європейські чиновники схиляються до сценарію необхідності отримання третього щеплення протягом дев'яти місяців після останньої вакцинації.