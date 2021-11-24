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Молдова почне вакцинувати додатковою дозою окремі категорії населення

Середа, 24 листопада 2021, 12:59

Міністерство охорони здоров'я Молдови схвалило вакцинацію від коронавірусу додатковою дозою окремих категорій населення. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання NewsMaker.

Наказ про це набуде чинності у понеділок, 29 листопада, розповіла держсекретар Світлана Ніколаєску.

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За словами Ніколаєску, бустерну вакцинацію почнуть із основних груп ризику, як це було і на початку кампанії вакцинації у березні.

Отримати третю дозу зможуть окремі категорії людей, які пройшли повний курс вакцинації. Серед них - медичні працівники, люди старші 60 років, люди старші 18 років, які перебувають у групі ризику через хронічні захворювання, соціальні працівники, працівники системи освіти.

За словами Ніколаєску, у майбутньому категорії поступово розширюватимуться, проте поки що введення додаткової дози буде доступне не для всіх.

Як уточнила Ніколаєску, МОЗ дозволить застосовувати для бустерної вакцинації і той тип вакцини, яким спочатку була вакцинована людина, і будь-яку іншу зі схвалених для бустерної вакцинації: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm або Johnson.

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Бустерна вакцинація для тих, хто прищепився Супутником V, у Молдові поки недоступна, оскільки у ВООЗ та науковій спільноті ще недостатньо даних щодо безпечності, сказала Ніколаєску. Вона також уточнила, що вакцини Moderna в Молдові поки що немає.

Як повідомлялося, на початку грудня Європейська комісія запропонує внести додаткову дозу вакцини від COVID-19 у термін дії цифрового сертифіката ЄС.

Європейські чиновники схиляються до сценарію необхідності отримання третього щеплення протягом дев'яти місяців після останньої вакцинації.

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Коронавірус Вакцини Молдова
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