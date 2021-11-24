Молдова начнет вакцинировать дополнительной дозой отдельные категории населения

Министерство здравоохранения Молдовы утвердило вакцинацию от коронавируса дополнительной дозой отдельных категорий населения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание NewsMaker.

Приказ об этом вступит в силу в понедельник, 29 ноября, рассказала госсекретарь Светлана Николаеску.

По словам Николаеску, бустерную вакцинацию начнут с основных групп риска, как это было и в начале кампании вакцинации в марте.

Получить третью дозу могут отдельные категории людей, прошедших полный курс вакцинации. Среди них - медицинские работники, люди старше 60 лет, люди старше 18 лет, которые находятся в группе риска из-за хронических заболеваний, социальных работников, работников системы образования.

По словам Николаеску, в будущем категории будут постепенно расширяться, однако пока введение дополнительной дозы будет доступно не для всех.

Как уточнила Николаеску, Минздрав позволит применять для бустерной вакцинации и тот тип вакцины, которым первоначально был вакцинирован человек, и любой другой из одобренных для бустерной вакцинации: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm или Johnson.

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Бустерная вакцинация для тех, кто привился Спутником V, в Молдове пока недоступна, поскольку у ВОЗ и научного сообщества еще недостаточно данных о безопасности, сказала Николаеску. Она также уточнила, что вакцины Moderna в Молдове пока нет.

Как сообщалось, в начале декабря Европейская комиссия предложит внести дополнительную дозу вакцины от COVID-19 в срок действия цифрового сертификата ЕС.

Европейские чиновники склоняются к сценарию необходимости получения третьей прививки в течение девяти месяцев после последней вакцинации.