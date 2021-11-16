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В Італії планують обов’язкову додаткову вакцинацію для медичних працівників

Вівторок, 16 листопада 2021, 15:19

Італійський уряд розгляне пропозицію зробити обов'язковою третю дозу вакцини від коронавірусу для медичних працівників, оскільки нові випадки захворювання на COVID-19 почастішали серед лікарів та медсестер.

Про це пише The Local, повідомляє "Європейська правда".

Пропозиція буде винесена на розгляд уряду цього тижня. Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца заявив, що обов'язкову ревакцинацію для медичних працівників буде проведено "дуже скоро".

"Давайте прискоримо запровадження третіх доз, щоб зупинити четверту хвилю. Зростання інфекцій об'єктивне. Що нам робити? Скажімо, це схоже на усвідомлення того, що вода здіймається. Ми маємо грати на випередження, оскільки цей вірус навчив нас швидко рухатися", - сказав він.

Усі медичні працівники в Італії, включаючи персонал аптек, підпадають під дію закону про вакцинацію, ухваленого у квітні. Тих, хто відмовляється від вакцинації, переводять на інші посади, де це можливо, або усувають роботу без оплати.

Дані за останні два місяці показують, що зростання кількості інфекцій серед медичних працівників потроїлося.

За останній місяць до 14 листопада було зареєстровано 2736 випадків у порівнянні з 2396 у попередньому місяці та 936 у період із середини серпня до середини вересня. Згідно зі звітом, із цих інфекцій 82% складають медсестри.

Раніше повідомлялося, що в Італії незабаром треті дози вакцини пропонуватимуться більшій кількості вікових груп.

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Італія Вакцини
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