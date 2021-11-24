Угорщина відмовиться від схеми ЄС із закупівлі вакцин і не купуватиме "Спутник"

Угорщина не братиме участі у схемі ЄС зі спільних закупівель вакцини від коронавірусу, а також відмовиться від російських чи китайських вакцин у наступному замовленні.

Про це заявив керівник адміністрації прем’єра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Уряд ухвалив мудре та відповідальне рішення не брати участь у другому раунді закупівель вакцин у ЄС", - заявив Гуйяш на щорічних слуханнях у комітеті з правосуддя угорського парламенту.

Відповідно до відповіді Гуйяша на запитання депутата-соціаліста Ласло Варги, у запасі все ще є 10 мільйонів вакцин, яких достатньо для всіх третіх щеплень.

Загальна система закупівель вакцин у ЄС, яку Гуйяш критикував навесні, є негнучкою, оскільки можна закупити лише фіксовану кількість. Він заявив, що в будь-якому випадку в Європі є надлишки вакцини, і якби були потрібні додаткові дози, їх можна було б легко отримати.

Тим часом міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина планує відмовитися від російських та китайських вакцин у наступному замовленні на 5 мільйонів доз.

"Зараз ми не ведемо переговорів ні зі "Спутником", ні з Sinopharm про нові поставки до Угорщини. Наступна партія вакцин напевно не включатиме вакцини зі Сходу. Постачальники "Спутник" та Sinopharm виконали раніше підписані нами контракти", - сказав Сійярто.

За даними угорських ЗМІ, 80% з 10 мільйонів вакцин, які вже є в Угорщині, є західними.

Сійярто додав, що поточні переговори з Російським державним інвестиційним фондом, який займається виробництвом "Спутника", і китайською Sinopharm обмежуються можливістю виробництва вакцин за ліцензією цих двох компаній на майбутній національній фабриці вакцин.

"Але жодних переговорів щодо доставки немає, східних вакцин при наступній партії не буде", - сказав він.

Нагадаємо, в Угорщині добовий приріст заражень коронавірусом встановив новий максимум, вперше перетнувши позначку в 12 000 нових хворих.