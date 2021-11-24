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Угорщина зареєструвала новий максимум заражень коронавірусом

Середа, 24 листопада 2021, 11:17

В Угорщині добовий приріст заражень коронавірусом встановив новий максимум, вперше перетнувши позначку в 12 000 нових хворих. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють угорські ЗМІ, серед яких 444.hu.

Показник, оголошений у середу - 12 637 - став найвищим за увесь час епідемії, побивши попередній максимум (11265), який зареєстрували під час весняної хвилі 2021 року. Середній семиденний показник вже також перевищив ті, що реєстрували на піку третьої хвилі. Частка позитивних тестів серед усіх зроблених складає більше 32%.

В лікарнях перебувають 6840 пацієнтів з коронавірусом, з них 664 - у важкому стані. 

Померли за добу 176 коронахворих. 

В Угорщині повністю щеплені від коронавірусу близько 59% дорослого населення і понад 2 млн з 9,7 млн населення вже отримали підсилюючу третю дозу. 

Нагадаємо, це єдина з країн-членів ЄС, яка використовує дві вакцини, що не отримали затвердження європейського регулятора ЕМА - китайську Sinopharm та російську "Спутник V", і саме завдяки ним перший час випереджала решту країн Євросоюзу за темпами вакцинації. Нині угорські показники вакцинації нижчі за середні у блоці (65,5%).

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Угорщина Коронавірус
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