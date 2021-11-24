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Венгрия откажется от схемы ЕС по закупке вакцин и не будет покупать "Спутник"

Среда, 24 ноября 2021, 13:14

Венгрия не будет участвовать в схеме ЕС по совместным закупкам вакцины от коронавируса, а также откажется от российских или китайских вакцин в следующем заказе.

Об этом заявил руководитель администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Правительство приняло мудрое и ответственное решение не участвовать во втором раунде закупок вакцин в ЕС", - заявил Гуйяш на ежегодных слушаниях в комитете по правосудию венгерского парламента.

Согласно ответу Гуйяша на вопрос депутата-социалиста Ласло Варги, в запасе все еще имеется 10 миллионов вакцин, которых достаточно для всех третьих прививок.

Общая система закупок вакцин в ЕС, которую Гуляш критиковал весной, является негибкой, поскольку можно закупить только фиксированное количество. Он заявил, что в любом случае, в Европе есть излишки вакцины, и если бы потребовались дополнительные дозы, их можно было бы легко получить.

Между тем, министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия планирует отказаться от российских и китайских вакцин в следующем заказе на 5 миллионов доз.

"В настоящее время мы не ведем переговоров ни со "Спутник", ни с Sinopharm о новых поставках в Венгрию. Следующая партия вакцин наверняка не будет включать вакцины с Востока. Поставщики "Спутник" ии Sinopharm выполнили ранее подписанные нами контракты", - сказал Сийярто.

По данным венгерских СМИ, 80% из 10 миллионов вакцин, уже имеющихся в Венгрии, являются западными.

Сийярто добавил, что текущие переговоры с Российским государственным инвестиционным фондом, который курирует производство "Спутник", и китайской Sinopharm ограничиваются возможностью производства вакцин по лицензии этих двух компаний на будущей национальной фабрике вакцин.

"Но никаких переговоров по доставке нет, восточных вакцин при следующей партии не будет", - сказал он.

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Вакцины Венгрия
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