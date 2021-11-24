Швеція рекомендувала додаткові дози вакцини людям у віці від 18 до 65 років

У середу Швеція рекомендувала кожному у віці від 18 до 65 років зробити ревакцинацію проти COVID-19 через шість місяців після отримання другої дози.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Міністр соціальних справ Лена Халленгрен повідомила, що близько 7 мільйонів людей у ​​Швеції з населенням 10 мільйонів отримали обидві дози. Але вона висловила стурбованість зростанням зараження коронавірусом.

"Уряд серйозно ставиться до поширення інфекції по всьому світу. Мета додаткової дози — бути готовими до можливого погіршення ситуації", – сказала Халленгрен.

Керін Тегмарк Віселл, голова Шведського агентства охорони здоров’я, сказала, що вакцина є "нашим найважливішим інструментом для боротьби з пандемією".

"Два уколи забезпечують хороший захист від серйозного перебігу хвороби і смерті, але захисний ефект з часом зменшується", — сказала вона.

Швеція раніше виділялася серед європейських країн своєю порівняно невимушеною реакцією на пандемію. Усім людям старше 65 років вже запропонували третю дозу. Влада стверджує, що 26% цієї вікової групи отримали підсилюючу дозу.

Минулого тижня Швеція заявила, що запровадить цифровий сертифікат про вакцинацію від COVID-19 для громадських зібрань і заходів із понад 100 людьми в приміщенні. Цей крок слідує аналогічним крокам інших країн Європейського союзу на тлі нещодавнього зростання кількості випадків COVID-19 на континенті.