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Швеция рекомендовала дополнительные дозы вакцины людям в возрасте от 18 до 65 лет

Среда, 24 ноября 2021, 16:03

В среду Швеция рекомендовала каждому в возрасте от 18 до 65 лет совершить ревакцинацию против COVID-19 через шесть месяцев после получения второй дозы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Министр социальных дел Лена Халленгрен сообщила, что около 7 миллионов человек в Швеции с населением 10 миллионов получили обе дозы. Но она выразила обеспокоенность ростом заражения коронавирусом.

"Правительство серьезно относится к распространению инфекции по всему миру. Цель дополнительной дозы – быть готовыми к возможному ухудшению ситуации", – сказала Халленгрен.

Керин Тегмарк Висселл, глава Шведского агентства здравоохранения, сказала, что вакцина является "нашим важнейшим инструментом для борьбы с пандемией".

"Два укола обеспечивают хорошую защиту от серьезного течения болезни и смерти, но защитный эффект со временем уменьшается", - сказала она.

Швеция ранее выделялась среди европейских стран своей сравнительно легкой реакцией на пандемию. Всем людям старше 65 лет уже предложили третью дозу. Власти утверждают, что 26% этой возрастной группы получили усиливающую дозу.

На прошлой неделе Швеция заявила, что введет цифровой сертификат о вакцинации от COVID-19 для общественных собраний и мероприятий с более чем 100 людьми в помещении. Этот шаг следует аналогичным шагам других стран Европейского Союза на фоне недавнего роста количества случаев COVID-19 на континенте.

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Швеция
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