У Франції готують посилення коронавірусних обмежень

Речник французького уряду оголосив, що тривають консультації щодо посилення обмежень у зв’язку зі зростанням випадків COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Local.

Виступаючи після засідання Ради оборони, речник уряду Габріель Атталь сказав, що зараз тривають консультації щодо нових заходів з представниками місцевої влади та іншими секторами.

Він повідомив, що міністр охорони здоров'я Олів'є Веран проведе пресконференцію в четвер, щоб детально розповісти про нові заходи.

Він не надав подробиць про те, що передбачатимуть нові заходи, але сказав, що вони включатимуть "посилення бар’єрних жестів і носіння масок" та посилення перевірок використання санітарного пропуску.

Очікується, що уряд також оголосить про прискорення програми ревакцинації.

"Нам потрібна колективна мобілізація… щоб зберегти курортний сезон", – сказав Атталь.

У Франції стрімко зростає кількість випадків захворювання: в середньому 18 000 нових випадків за день, що на 84 відсотки більше, ніж на попередньому тижні. Рівень госпіталізацій і смертей також збільшився на 35 і 54 відсотки відповідно за останній тиждень.

Атталь додав, що очікується, що рівень захворюваності в країні "завтра або післязавтра" досягне 200 випадків на 100 тис.

Це, ймовірно, спричинить додаткові обмеження на гірськолижних курортах, оскільки прем’єр-міністр Жан Кастекс раніше заявив, що санітарний пропуск вимагатиметься на підйомниках, якщо національний рівень захворюваності перевищить 200.

Інші заходи, які раніше обговорювалися, включали повернення правил використання масок для всіх громадських приміщень, у тому числі таких, як бари, кафе та кінотеатри, де використовується медичний пропуск, а також розширення застосування третіх доз для осіб старше 40 років.