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Во Франции готовят усиление коронавирусных ограничений

Среда, 24 ноября 2021, 17:30

Представитель французского правительства объявил, что продолжаются консультации по усилению ограничений в связи с ростом случаев COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Local.

Выступая после заседания Совета обороны, представитель правительства Габриэль Атталь сказал, что сейчас продолжаются консультации по новым мерам с представителями местных властей и другими секторами.

Он сообщил, что министр здравоохранения Оливье Веран проведет пресс-конференцию в четверг, чтобы подробно рассказать о новых мерах.

Он не предоставил подробностей о том, что будут предусматривать новые меры, но сказал, что они будут включать "ужесточение барьерных жестов и ношение масок" и усиление проверок использования санитарного пропуска.

Ожидается, что правительство также объявит об ускорении программы ревакцинации.

"Нам нужна коллективная мобилизация… чтобы сохранить курортный сезон", – сказал Атталь.

Во Франции стремительно растет количество случаев заболевания: в среднем 18 000 новых случаев в день, что на 84 процента больше, чем на прошлой неделе. Уровень госпитализаций и смертей также увеличился на 35 и 54 процента соответственно за последнюю неделю.

Атталь добавил, что ожидается, что уровень заболеваемости в стране "завтра или послезавтра" достигнет 200 случаев на 100 тысяч населения.

Это, вероятно, приведет к дополнительным ограничениям на горнолыжных курортах, поскольку премьер-министр Жан Кастекс ранее заявил, что санитарный пропуск потребуется на подъемниках, если национальный уровень заболеваемости превысит 200.

Другие ранее обсуждаемые меры включали возвращение правил использования масок для всех общественных помещений, в том числе таких, как бары, кафе и кинотеатры, где используется медицинский пропуск, а также расширение применения третьих доз для лиц старше 40 лет.

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Франция
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