Прем'єрка Швеції подала у відставку через сім годин після обрання

Нова прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон подала у відставку всього через декілька годин після обрання в парламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія SVT.

Молодший коаліційний партнер соціал-демократів, Партія зелених, оголосила в середу, що покине уряд після того, як шведський парламент проголосував за опозиційний бюджет, співавтором якого виступили антиімміграційні шведські демократи.

Згідно з конституційною практикою, коаліційний уряд має піти у відставку, якщо одна з партій вирішить вийти з нього.

Андерссон повідомила спікеру Андерасу Норлену, що вона все ще зацікавлена у керівництві соціал-демократичним однопартійним урядом.

"Для мене це про повагу, я не хочу керувати урядом, коли можуть бути підстави поставити під сумнів його легітимність", — сказала вона.

Опозиційний бюджет, узгоджений спільно помірними консерваторами, християнськими демократами та шведськими демократами, переміг із 154 голосами проти 143 після того, як Центристська партія оголосила, що не підтримає урядовий бюджет.

Такий поворот означав би, що уряд повинен керувати країною за опозиційним бюджетом.

У Партії зелених заявили, що схвалений правими бюджет сіє розбрат між людьми, передбачає урізання екологічних витрат і збільшення викидів.

Що буде далі у ситуації з урядом Швеції поки не зовсім зрозуміло. У заяві офісу спікера Андреаса Норлена зазначили, що він обговорить ситуацію з лідерами восьми партій та оголосить рішення у четвер вдень.

Партія зелених заявила, що підтримає Магдалену Андерссон під час нового голосування за призначення прем’єр-міністра, якщо до цього дійде. Це може означати, що Андерссон все одно стане прем’єр-міністром, якщо жодна з партій не змінить свою позицію.

У середу вранці шведський парламент обрав лідерку соціал-демократів Магдалену Андерссон прем'єр-міністром країни, вона стала першою жінкою на цій посаді.

Згідно зі шведською системою парламентаризму, кандидату в прем'єр-міністри для затвердження потрібно переконати більшість членів парламенту не голосувати проти своєї кандидатури.

Андерссон була за крок від поразки, її врятував 1 голос. 174 депутати проголосували проти її кандидатури, 117 були "за", 57 утрималися. Один депутат був відсутній на голосуванні. У парламенті Швеції 349 депутатів.