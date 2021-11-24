Премьер Швеции подала в отставку через семь часов после избрания

Новая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку спустя всего несколько часов после избрания в парламенте.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания SVT.

Младший коалиционный партнер социал-демократов, Партия зеленых, объявила в среду, что покинет правительство после того, как шведский парламент проголосовал за оппозиционный бюджет, соавтором которого выступили антииммиграционные шведские демократы.

Согласно конституционной практике, коалиционное правительство должно уйти в отставку, если одна из партий решит выйти из него.

Андерссон сообщила спикеру Андерасу Норлену, что она все еще заинтересована в руководстве социал-демократическим однопартийным правительством.

"Для меня это об уважении, я не хочу руководить правительством, когда могут быть основания подвергнуть сомнению его легитимность", — сказала она.

Оппозиционный бюджет, согласованный совместно умеренными консерваторами, христианскими демократами и шведскими демократами, победил со 154 голосами против 143 после того, как Центристская партия объявила, что не поддержит правительственный бюджет.

Такой поворот означал бы, что правительство должно управлять страной по оппозиционному бюджету.

В Партии зеленых заявили, что одобренный правыми бюджет сеет раздор между людьми, предусматривает урезание экологических затрат и увеличение выбросов.

Что будет дальше в ситуации с правительством Швеции, пока не совсем понятно. В заявлении офиса спикера Андреаса Норлена отметили, что он обсудит ситуацию с лидерами восьми партий и объявит решение в четверг днем.

Партия зеленых заявила, что поддержит Магдалену Андерссон во время нового голосования по назначению премьер-министра, если до этого дойдет. Это может означать, что Андерссон все равно станет премьер-министром, если ни одна из партий не изменит свою позицию.

В среду утром шведский парламент избрал лидера социал-демократов Магдалену Андерссон премьер-министром страны, она стала первой женщиной на этом посту.

Согласно шведской системе парламентаризма, кандидату в премьер-министры для утверждения нужно убедить большинство членов парламента не голосовать против своей кандидатуры.

Андерссон была в шаге от поражения, ее спас 1 голос. 174 депутата проголосовали против ее кандидатуры, 117 были "за", 57 воздержались. Один депутат отсутствовал на голосовании. В парламенте Швеции 349 депутатов.