Парламент Румынии утвердил новое правительство со сменным премьер-министром

В четверг румынский парламент утвердил коалиционное правительство под руководством либерального премьер-министра Николае Чукэ.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Румыния находится в политическом тупике с момента распада центристского альянса в сентябре. В четверг кабинет министров поддержали 318 из 444 присутствующих депутатов.

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Это произошло после того, как в воскресенье 21 ноября три партии – правящая Национально-либеральная партия (PNL), ее бывшие соперники, оппозиционные социал-демократы (PSD) и этническая венгерская партия UDMR – финализировали свои договоренности по формированию нового правительства.

54-летний Чукэ (PNL), генерал в отставке, будет руководить правительством до 25 мая 2023 года в соответствии с коалиционным соглашением, предусматривающим ротацию руководителя правительства.

По договоренности коалиция будет менять премьера каждые 1-1,5 года, и после Чукэ правительство возглавит представитель социал-демократов.

Под руководством социал-демократов будут находиться влиятельные министерства финансов, сельского хозяйства, обороны и транспорта, а либералы возглавят министерства юстиции, энергетики, внутренних и иностранных дел.

Коалиция согласилась сохранить неизменным фиксированный налог на прибыль и решила повысить пенсии на 10% в следующем году вместе с другими социальными мерами, включая увеличение пособия на детей, что в целом обойдется государству в 13,6 млрд леев (3,1 млрд долларов).

Напомним, "Союз спасения Румынии" USR в начале сентября вышел из состава правительства из-за противоречивого фонда регионального развития, лишив тогдашнего премьер-министра Флорина Кыцу парламентского большинства.

В начале ноября PNL решила не возобновлять центристское коалиционное правительство, а вести переговоры о новом парламентском большинстве с PSD.

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