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У Румунії вдруге доручили формування уряду в.о. міністра оборони

Понеділок, 22 листопада 2021, 15:12

Президент Румунії Клаус Йоганніс після консультації з політсилами знову доручив формування уряду виконувачу обов’язків міністра оборони Румунії Ніколає Чуке.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Вранці політичні сили зустрічалися з президентом для консультацій щодо кандидатури прем’єра, після того, як у неділю три партії - правляча Національно-ліберальна партія (PNL), її колишні суперники, опозиційні соціал-демократи (PSD) і етнічна угорська партія UDMR - фіналізували свої домовленості щодо формування нового уряду.

Серед іншого, партія, представнику якої дістанеться портфель прем’єра, не буде претендувати на портфель міністра фінансів.

Ніколає Чуке, в.о. міністра оборони, після попередньої такої пропозиції відмовився від спроб сформувати уряд, коли стало зрозуміло, що він не матиме достатньої підтримки парламенту для створення уряду меншості без інших партій, як тоді хотіла PNL. Чуке технічно може бути висунутий у прем’єри знову, оскільки він офіційно не був відхилений парламентом.

Нагадаємо, "Союз порятунку Румунії" USR на початку вересня вийшли з кабінету через суперечливий фонд регіонального розвитку, позбавивши прем'єр-міністра Флоріна Кицу парламентської більшості.

На початку листопада PNL вирішила не відновлювати центристський коаліційний уряд, а вести переговори про нову парламентську більшість з PSD.

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Румунія
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