Німеччина оновила рекорд заражень COVID-19: понад 76 тисяч випадків

Німеччина встановила новий рекорд випадків зараження коронавірусом за добу.

Про це повідомив Інститут Роберта Коха, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Кількість нових інфекцій, підтверджених за добу, досягла нового максимуму: 76 414 випадків. Рівно тиждень тому було зафіксовано 52 970 нових випадків зараження.

Показник захворюваності за останні 7 днів теж оновив максимум і склав 438,2. Для порівняння, попереднього дня значення було 419,7, тиждень тому - 340,7.

Протягом 24 годин по всій Німеччині зафіксовано 357 смертей, тоді як тиждень тому за добу була 201 смерть.

Напередодні Німеччина перетнула сумну віху: у країні зареєестрували понад 100 тисяч смертей від коронавірусу від початку пандемії.У Європі Німеччина є п’ятою країною, яка подолала цю позначку, після Росії, Британії, Італії та Франції.

Це відбувається на тлі запеклих дебатів щодо того, чи повинна Німеччина вводити обов’язкову вакцинацію.

Міністерство оборони країни вже заявило про обов’язкову вакцинацію для військових.

Раніше міністр охорони здоров'я Єнс Шпан попередив, що німці до кінця зими "вакцинуються, вилікуються або загинуть".