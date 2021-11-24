Бундесвер запроваджує обов'язкову вакцинацію

Після місяців внутрішніх суперечок німецький бундесвер запроваджує загальний обов'язок вакцинації проти коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації F.A.Z.

Керівництво міністерства та представники штабу погодилися включити вакцинацію проти коронавірусу до переліку обов'язкових щеплень для всіх жінок та чоловіків у збройних силах.

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Оскільки відмова від вакцинації у військах ставить під загрозу операції бундесверу, він став першою установою в Німеччині, яка запровадила загальне зобов'язання вакцинації.

Військові, які відмовляються зробити це, можуть бути піддані дисциплінарним заходам.

Відмова багатьох службовців вже призвела до високого рівня інфікування у військах. За даними онлайн-порталу Augen, у понеділок заразилися майже 1200 солдатів.

Ще 10 листопада у бундесвері дали вказівку залучати до надання адміністративної допомоги лише повністю вакцинованих військових.

До середини грудня 12 000 солдатів повинні бути залучені для надання допомоги з вакцинацією, серед іншого у будинках для людей похилого віку.

Нагадаємо, у середу 24 листопада Німеччина з населенням 83 млн осіб вчергове зареєструвала новий максимум заражень - 67 тисяч за добу. Семиденний показник заражень теж рекордний і майже досягнув 400 на 100 000 населення.