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Германия обновила рекорд заражений COVID-19: более 76 тысяч случаев

Пятница, 26 ноября 2021, 07:40

Германия установила новый рекорд суточных случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Институт Роберта Коха, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Количество новых инфекций, подтвержденных в сутки, достигло нового максимума: 76 414 случаев. Ровно неделю назад было зафиксировано 52 970 новых случаев заражения.

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Показатель заболеваемости за последние 7 дней тоже обновил максимум и составил 438,2. Для сравнения, в предыдущий день значение было 419,7, неделю назад - 340,7.

В течение 24 часов по всей Германии зафиксировано 357 смертей, тогда как неделю назад в сутки была 201 смерть.

Накануне Германия пересекла печальную веху: в стране зарегистрировали более 100 тысяч смертей от коронавируса с начала пандемии. В Европе Германия является пятой страной, преодолевшей эту отметку после России, Британии, Италии и Франции.

Это происходит на фоне ожесточенных дебатов по поводу того, должна ли Германия вводить обязательную вакцинацию.

Министерство обороны страны уже заявило об обязательной вакцинации для военных.

Ранее министр здравоохранения Йенс Шпан предупредил, что немцы до конца зимы "вакцинируются, вылечатся или погибнут".

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Германия Вакцины Коронавирус
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