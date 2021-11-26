Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Посольство України вимагає від Іспанії відкликати підручники з "російським" Кримом

фото
П'ятниця, 26 листопада 2021, 08:26

Посольство України в Іспанії звернулось до міністра освіти країни з вимогою відкликати тираж підручників, де анексований Крим вказаний як частина Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про підручник "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives. Першим про помилку в підручнику повідомив користувач Facebook Богдан Довгань.

"У зв’язку з інформацією, що стала відомою посольству України в Іспанії, посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до міністра освіти і професійної підготовки Іспанії Пілар Алегрії Контіненте з приводу грубої помилки, допущеної у підручнику "Соціальні науки" для 6-го класу середньої школи видавництва Edelvives стосовно приналежності Кримського півострова РФ", - сказано у повідомленні дипломатичного представництва у Facebook.

Посол порушив питання про відкликання усього накладу цього підручника з навчальних закладів Іспанії. 

Він також попросив, щоб надалі міністерство не допускало схвалення таких підручників для закладів освіти Іспанії.

Окремо посольство закликало українців, що виявили аналогічні порушення, не тільки публікувати пости у соціальних мережах, а звертатись до видавництв та державних установ країн, де були зафіксовані такі випадки, оскільки "колективні звернення роблять свою справу".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія Крим
powered by lun.ua

Статті

Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обов’язкову вакцинацію. Як це працюватиме і чи не порушуватиме це права людини?
26 листопада 2021 — Христина Бондарєва, Європейська правда

Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною

Яким буде новий німецький уряд і яких сюрпризів від нього варто чекати? Значною мірою це залежатиме від рівня "автономності", який отримають нові міністри.
25 листопада 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Польща спрощує працевлаштування іноземців: що зміниться для громадян України

Польща спрощує правила працевлаштування для іноземців. Які зміни приготувала польська влада та що вони означають для громадян України?
25 листопада 2021 — Марія Кузенко, EWL Group