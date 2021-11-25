Єврокомісія може надати 200 млн євро на захист кордону з Білоруссю

Єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила про можливість надати 200 млн євро для Польщі, Литви і Латвії на захист кордону.

Про це повідомляє RMF24, передає "Європейська правда".

У четвер глава міністерства внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський розмовляв по телефону з Ілвою Йоханссон. Як повідомили у міністерстві, Камінський надав інформацію про поточну ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Він також наголосив, що окрім кризи на польсько-білоруському кордоні важлива й доля політичних в’язнів у Білорусі, що вимагає активізації участі всього Європейського Союзу у зусиллях щодо їх звільнення.

У міністерстві наголосили, що Йоханссон поділяє позицію Польщі про те, що дії Білорусі мають зустріти тверду відповідь з боку Європейського Союзу, і що режим Лукашенка несе відповідальність за міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні.

Вона також наголосила, що Єврокомісія можеперерахувати 200 мільйонів євро Польщі, Литві та Латвії на охорону кордону.

Камінський поділився польським баченням ситуації та домовився про рішучі дії проти режиму Лукашенка шляхом введення санкцій, а також здійснення спільних дипломатичних дій у країнах походження мігрантів.

Як повідомлялося, Єврокомісія запропонувала втричі збільшити матеріальну допомогу Литві, Латвії і Польщі у світлі триваючої міграційної кризи.