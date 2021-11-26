Беларусь: ЕС накажет за "миграционный шантаж" 28 лиц и организаций - СМИ

В ЕС согласовали пятый пакет санкций против Беларуси, в который войдут 28 человек и организаций в связи с миграционным кризисом на границах Польши и Литвы.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

"Есть общее согласие по пятому пакету санкций ЕС против Беларуси. 28 человек и организаций. Послы ЕС дадут "зеленый свет" в среду, 1 декабря", - отметил журналист.

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Публикация санкционного пакета в официальном журнале ЕС, которая означает вступление в силу санкций, ожидается 2 декабря, добавил журналист.

Пока не известны имена лиц или организаций, которые попадут под санкции,

Министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши в середине ноября.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу Польши и других соседних государств ЕС в ответ на санкции, введенные против Минска.

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