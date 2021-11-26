Генсек НАТО: якщо Росія застосує силу проти України, це матиме наслідки
Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі наступного тижня обговорять нарощування Росією військових сил на території України та поблизу її кордонів.
Про це заявив на брифінгу у Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".
"Ми бачимо незвичну концентрацію, і це вже вдруге цього року. Це військове нарощування країною, яка вже вторгалася в Україну раніше. Ми бачимо важке озброєння, танки, дрони разом із готовими до бойових дій військами. Збільшення кількості військ ніяк не провокувалося і не пояснюється", - сказав Столтенберг.
Він закликав Росію зменшити напруженість на кордонах. "Якщо Росія застосує силу проти України, це матиме ціну, це матиме наслідки, і ми продовжуємо закликати Росію до деескалації", - сказав генсек.
"Ми глибоко стурбовані тим, що бачимо, і ділимося інформацією з союзниками. Немає визначеності щодо намірів РФ, але ми бачили, що Росія використовувала військову силу проти України раніше, коли окупувала Крим та дестабілізувала Донбас. До цього слід додати постійні кібератаки і кампанії дезінформації", - додав Столтенберг.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує запевнення від західних партнерів у підтримці на випадок ескалації з боку Росії, але як це буде на практиці, поки невідомо.
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